Noor werd gemarteld in Irak en vluchtte naar Hilversum, nu verspreidt hij liefde met zijn papegaai

"Hilversummers hebben hun harten en huizen voor mij geopend, daar ben ik ze heel dankbaar voor", vertelt de 25-jarige Noor Alattar. Drie-en-een-half jaar geleden kwam hij hier wonen nadat hij was gevlucht uit Irak. Hij was daar journalist en werd vanwege zijn werk bedreigd, gekidnapt en gemarteld door de maffia.

Alattar kon daar niet 'de waarheid vertellen', zoals hij dat zegt. "Maar dat is juist wat ik wil doen: mensen vertellen wat er gebeurt in Irak." Meerdere collega's van hem zijn vermoord. De overheid hielp hem niet en daarom kon hij niet anders dan vluchten.

Eindelijk vrij

Toen hij vijf jaar geleden aankwam in Nederland, wist hij al gauw dat hij naar Hilversum toe moest: de mediastad. Hoewel hij nog geen journalistiek werk gevonden heeft, voelt hij zich hier wel thuis. "Ik heb mijn ouders al acht jaar niet gezien. Dat is erg moeilijk. Maar de Hilversummers laten mij hier thuis voelen. Hier voel ik mij eindelijk vrij."

Zijn vogel Sunboll symboliseert voor hem vrijheid. Waarom hij zo dol is op zijn vogel, wat hij allemaal heeft meegemaakt in Irak en waarom hij zo blij is om in Hilversum te wonen, zie je in bovenstaande video.