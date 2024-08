Formule 1-superfans Britt en Lisa (21) hebben weken gespaard voor de beste plekken

Britt en Lisa wachten geduldig bij de ingang van het circuit in de hoop een glimp op te vangen van de Ferrari-coureurs. Of dat gaat lukken, is onzeker—niemand weet precies wanneer ze arriveren, of ze überhaupt vandaag zullen verschijnen. Maar dat maakt voor hen weinig uit. De sfeer is goed, en ze weten dat ze zondag sowieso de coureurs in actie zullen zien.

520 euro per persoon

Britt: "We zitten op één van de beste plekken, bij de pit lane entry. Daar zit je er met je neus bovenop. Daar hebben we wel voor moeten werken en sparen. Een kaartje kostte ons 520 euro per persoon." En daar komen de op maat gemaakte outfits dan nog bij.

Ja, Formule 1 is prijzig. Dat weten ook Merlijne, Mariska en Léanne, die iets verderop, op een bankje op de boulevard, van de sfeer genieten. "We wilden wel naar de race", zegt Mariska, "maar we vonden de kaarten veel te duur." Om toch nog iets van de sfeer mee te krijgen, besloten ze voor één dagje vanuit Amersfoort naar Zandvoort af te reizen.

Tekst gaat door onder de foto.