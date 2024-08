Karter Sam Geluk (13) en zijn vader dromen van Formule 1: "Lukt ons soms om rijke teams af te troeven"

"De kans daarop is natuurlijk niet zo heel groot", zegt zijn vader Rogier. "Aan de andere kant: je weet maar nooit." Sam rijdt mooie uitslagen, in wat je in voetbaltermen de eerste divisie van het karten zou kunnen noemen.

Aan talent ontbreekt het hem niet. In 2021 werd hij Nederlands kampioen bij de rookies. Hij is een durfal die gedijt bij regen, dan neemt hij de bochten net iets beter dan zijn concurrenten. Onlangs klom hij bij een race in België van de negentiende naar de vierde positie.

Ongelijke strijd

Maar in de kartsport draait het niet alleen om aanleg. Geld is minstens zo belangrijk. Ook al in de leeftijdscategorie van Sam worden jonge coureurs omgeven door omvangrijke begeleidingsteams, met eigen sleutelaars die niets aan het toeval overlaten. Daardoor is sprake van een ongelijke strijd.

"Maar", zegt vader Rogier: "wie niet rijk is moet slim zijn. Het lukt ons soms, bijvoorbeeld door goed in te spelen op de weersomstandigheden, om de rijke teams af te troeven."

Kijk hieronder naar een reportage over vader en zoon Geluk. Tekst gaat door onder de video.