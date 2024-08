Stinkend klusje: Dijk en Waard checkt of inwoners afval wel juist scheiden

Ondertussen graait sorteerder Has Wijnen willekeurig in de afvalberg. Net als zijn collega's is hij gehuld in witte overall en dikke handschoenen. Ze sorteren het vuil uit in kliko's. Elke bak heeft zijn eigen inhoud: fruit, groente, drukwerk, staal, glas.

Met een soepele polsbeweging werpt Has geroutineerd de juiste dingen in de juiste bakken. Hier, hangend boven de groen aangeslagen mandarijnen, blijkt de penetrante geur niet te negeren. "Ja, als je boven zo'n zak staat komen de walmen wel los", zegt Has lachend. "Nu valt het nog mee. Maar als het heet is..."

Pizzadoos?

"Het blijft een lastig ding, dat afval sorteren", concludeert toezichthouder Ramon. Hij wijst naar de afvalberg. "Zie je die pizzadoos? Mag die nu bij het papier of niet?" Niet dus. Tenzij het een volledig schone doos is. Maar de plastic verpakking van je biefstuk mag wél bij het plastic.

"Dat is verwarrend voor inwoners." Daarom doen ze dit. Al weken. Om te kijken wat er verkeerd wordt weggegooid. "Als er bijvoorbeeld veel glas bij zit, moet Dijk en Waard misschien meer glasbakken hebben."

