PostNL verwijdert 200 brievenbussen: "Ga toch niet de halve wereld af om een brievenbus te zoeken?"

Niet alleen bewoners van het seniorencomplex, ook andere bewoners uit de wijk zijn verbaasd over het nieuws. "Waar moeten we dan onze brieven posten?", vragen zij zich af. Volgens Van Duin en andere bewoners van Zuidoostbeemster is de dichtstbijzijndste brievenbus bijna een kilometer verderop. "Dat gaat als je op de fiets bent, maar niet met een rollator", aldus Van Duin.

Wettelijke eisen

PostNL benadrukte eerder aan NH dat er met het verwijderen van de tweehonderd bussen, nog wel wordt voldaan aan de wettelijke spreidingseisen van de brievenbussen. Dat houdt in dat er in woonkernen met meer dan 5.000 inwoners, altijd een brievenbus binnen een straal van een kilometer staat. In woonkernen met minder dan 5.000 inwoners staat er altijd een brievenbus binnen een straal van 2.5 kilometer.

Volgens de bezorgingsdienst zijn er via hun klantenservice 'minder dan tien reacties binnengekomen over bepaalde brievenbussen in Noord-Holland'.