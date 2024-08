Vrouw (37) overleden na mogelijk misdrijf in woning Amsterdam-West, man aangehouden

Rond 20.50 uur kreeg de politie vrijdag een melding binnen van een gewonde vrouw in een woning. In de woning troffen agenten naast het 37-jarige slachtoffer ook de 27-jarige man en een jong kind aan. Nadat de man werd aangehouden is het kind ondergebracht bij een familielid. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze op zondag aan haar verwondingen overleden.

Vandaag is er een doorzoeking gedaan in de woning door Forensische Opsporing samen met het onderzoeksteam. Het onderzoeksteam houdt rekening met een misdrijf, maar sluit andere scenario’s nog niet uit. De verdachte is op maandag 19 augustus voorgeleid bij de rechter-commissaris en voor 14 dagen in bewaring gesteld.

Kaarsen, bloemen en een briefje

Bij de woning van de vrouw is inmiddels een klein gedenkplekje ontstaan, waar bloemen en een kaars zijn neergelegd. Ook ligt er een briefje. "Lieve, lieve Genelva. Dit had niet mogen gebeuren. R.I.P. Rust in liefdevolle vrede", is op het briefje te lezen.

Omwonenden laten aan AT5 weten dat de straat vrijdagavond volstond met ambulances, en auto's van de brandweer en de politie. Zaterdag liepen er 'mannen in witte pakken' rond in de straat om onderzoek te doen, vertelt een bewoner. De bewoner zegt verder dat er de afgelopen dagen veel politie in de straat rondliep. Ook staat er een container van de forensische opsporingsdienst.