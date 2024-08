Garnalenvangst na rampjaar weer terug op niveau: "Eindelijk reden voor feest"

Erik Rotgans heeft net de vlag gehesen in zijn garnalenkotter. Hij is helemaal klaar voor de Flora en Visserijdagen. "Eindelijk is er weer eens iets positiefs en is er reden voor feest."

De afgelopen jaren zat het de vissers niet mee met hoge brandstofprijzen, saneringsronden en dan ook nog een slechte vangst. Maar dit jaar zwemmen er wel weer genoeg garnalen rond voor de Hollandse kust. "Ze zijn eigenlijk echt overal", zegt Rotgans. "Van IJmuiden tot aan de Nederlandse eilanden." Dat ook Duitse vissers nu in onze wateren vissen, is voor de visafslag in Den Oever alleen maar gunstig, zegt Rotgans. Want daardoor is er meer werk beschikbaar.

"Vorig jaar hadden we te veel medewerkers en nu zitten we juist te gillen om personeel", bevestigt voorzitter Jan van de Wiel van de visafslag in Den Oever. "Het gaat hartstikke goed. We kunnen zelfs wel wat meer oproepkrachten gebruiken." Ook heeft de afslag dit jaar tientallen nieuwe klanten erbij gekregen, die eerder op andere afslagen - zoals Harlingen of Zoutkamp - hun vis losten. "De toekomst ziet er een stuk rooskleuriger uit voor ons."

Dubbel

Garnalenvisser Erik Rotgans heeft met zijn kotter, de WR54, nu al meer dan het dubbele aantal garnalen gevangen dan het hele vorige seizoen. "En dan moet de beste periode eigenlijk nog komen. Na de Flora groeien de garnalen altijd heel hard, zo is onze ervaring. De prijs is nu wel minder, al is dat ook wel goed. Anders koopt niemand ze meer."

Hoe het komt dat er vorig jaar zo weinig garnalen werden gevangen, is niet helemaal duidelijk. De vissers zeggen dat het 'de natuur is'. Er zwom veel wijting in de Noordzee en die vissoort eet heel graag garnalen. Rotgans: "Er was toen veel noordenwind, en mosselen zagen we ook bijna niet. Nu zien we juist weer veel mosselen. Dat heeft vaak met elkaar te maken."

Wijting

"Het is bekend dat het aantal garnalen erg kan fluctueren", zegt Arthur Oosterbaan van Ecomare. "Vorig jaar was de jaarklasse van de wijting heel groot en die vrat alle garnalen op. Er zwommen ook minder garnalen in de Noordzee vorig jaar. Hij gedijt goed bij warme zomers en die hadden we vorig jaar niet. Nu is bovendien deze wijting groter geworden en eet het andere dingen op andere plekken in de Noordzee. En daar profiteert de garnaal weer van. Voedsel voor de garnaal is er genoeg, en met overbevissing heeft het ook niets te maken."

De vissers hebben nu dus eens goed nieuws, en dat kunnen ze vieren tijdens de Flora en Visserijdagen, het jaarlijkse visserijevenement in de haven van Den Oever. Vandaag is de afsluitende dag, met traditiegetrouw de vlootschouw. NH doet hier verslag van.