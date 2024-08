Uniek in de wereld: dit is het geheim van de stokkenfabriek in Uitgeest

Inmiddels heeft de negende generatie van de familie Zonjee het er in de fabriek voor het zeggen. Arie, alweer de achtste generatie, werkt er met zijn broer, zoon en een paar anderen.

Het is niet toevallig dat deze houtfabriek met lange historie hier aan de haven van Uitgeest ligt. Arie: "Eigenlijk is alles hier begonnen in Uitgeest. Hier aan de Meldijk." Dat is de naam van de straat waarin de stokkenfabriek staat.

Arie bedoelt met alles: alles. Niet: hier is alles begonnen voor de familie, of: hier is alles begonnen voor de stokkenfabriek. Nee, hij bedoelt het veelomvattender: hier in Uitgeest lag de kiem voor zo ongeveer alle voorspoed voor Nederland na 1593. Toen deed Cornelis Corneliszoon van Uitgeest namelijk een belangrijke uitvinding. Arie: "Ik chargeer wel een beetje, maar er zit een grote kern van waarheid in."

In deze video legt Arie uit hoe dat precies zit. De tekst gaat onder de video verder.