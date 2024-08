Rolstoeltennissers gezocht om tegen te spelen

Lex Hartsuiker is 88 jaar oud, en zit zelf sinds kort in een rolstoel. Hij zoekt via NH Helpt mensen met een handicap om rolstoeltennis mee te spelen. Uiteindelijk wil hij tien leden vinden om wekelijks mee te kunnen spelen bij tennisvereniging de Kadoelen in Amsterdam Noord.

Alles is aanwezig om het een groot succes te maken: twaalf banen, een clubhuis, vier tennisleraren en zelfs twee rolstoelen die de club ter beschikking stelt: Nu nog nieuwe leden!