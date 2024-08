60 jaar campus Uilenstede: verbondenheid met huisgenoten generatielange rode draad

In enkele jaren werden de flats vanaf 1964 uit de grond gestampt en stroomde het vol met studenten. Het begon met gescheiden woningen voor mannen en vrouwen, later werden zowel geslachten als universiteiten gemengd.

"Het was nog best een opgave om de VU- en UvA-studenten met elkaar te laten mengen, dat waren hele andere mensen toentertijd", vertelt Lex Brans. Samen met zijn vrienden Pim en Herman woonde hij in de jaren zeventig en tachtig in een van de flats. En het ziet er vandaag de dag nog precies hetzelfde uit. "Alleen de krant in de brievenbus mist."

Buiten op een bankje bladeren de mannen door een van de eerste jubileumboeken en halen ze herinneringen op. Lex: "We hebben het heel leuk gehad, en ik heb mijn studie dan ook niet gehaald. Ik denk dat de gezelligheid op Uilenstede daar wel een beetje een reden voor is geweest ja. Maar ik doe nu wel iets met woningbouw en ik zat hier in het woonbestuur, telt dat ook?"

De hunkerbunker

Met onder andere balkonbranden op eenheden - zoals de huizen genoemd worden - en suïcides komt Uilenstede de afgelopen tientallen jaren niet altijd even positief in het nieuws. "Maar het was vroeger echt één grote verbondenheid hier", zo vertelt Pim. "We hadden heel veel contact met onze eenheid en andere bewoners. Lex vult aan: "Het was nog net geen gated community, maar het was wel veel afgeslotener hier dan dat het nu is.