Financiële meevaller voor Dutch Grand Prix: rechter wijst drie miljoen euro toe

De Platinum Group verkoopt kaartjes voor de Grote Prijs van Zandvoort in het buitenland. De organisatie dacht dat als enige te kunnen doen. De Platinum Group had de Dutch Grand Prix voor de rechter gesleept, omdat ook andere aanbieders tickets zouden verkopen in het buitenland. Het ging onder meer om een bedrijf van Max Verstappen.

Exclusieve rechten

De Platinum Group vindt dat de Dutch Grand Prix de afspraken over exclusieve rechten niet is nagekomen en weigerde een deel van het afgesproken bedrag te betalen. De rechter verwierp de eis van Platinum en bepaalde dat het resterende bedrag van drie miljoen alsnog moet worden betaald. De Platinum Group kreeg 35.000 kaartjes in handen en zou daar 30 miljoen euro voor betalen. De verkoop viel tegen: vorige week waren nog 8.500 kaarten niet verkocht.