Amstelveense wielrenner Gebru draagt vlag tijdens openingsceremonie Paralympische Spelen

Op de Paralympische Spelen in Tokio (2021) was Gebru opnieuw goed voor goud, maar toen op de tijdrit. In de wegwedstrijd pakte hij het brons.

In Parijs doet Gebru mee aan drie onderdelen. Op 31 augustus is hij te zien in het Vélodrome in Saint-Quentin-en-Yvelines waar hij met zijn partner Martin van de Pol op de achtervolging om het eremetaal strijdt. Op 4 september staat de tijdrit op het programma, op 6 september de tijdrace.

"Ik kreeg de vraag van Esther Vergeer en zei met heel mijn hart: ja!", aldus Gebru over zijn ceremoniële taak op de website van Team NL. "Het is voor mij een enorme waardering en een grote eer."