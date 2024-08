Shoarmakoning luidt kaasbel: "Iedereen kent Ahmed van na het stappen"

Het openen van de kaasmarkt door het luiden van de bel is één van de bekendste tradities van Alkmaar. De kaasdragers en hun gilde zijn immaterieel erfgoed. Het luiden van de kaasbel is iets wat je een keer in je leven mag doen.

Dinsdag was de eer aan Ahmed Elgamal, nadat eerder dit jaar acteur Hamza Othman en wielrenner Laurens ten Dam aan de bel hingen.

"Het is een bijzonder sociale man. Hij maakt altijd met iedereen een praatje", vertelt dochter Leila Elgamal. "Of het nou aan het begin van de avond is of aan het einde van de nacht, hij is altijd vrolijk."

Bekende Alkmaarder

Tijdens de kaasmarkt wordt de Alkmaarder met Egyptische roots door iedereen herkend. "Door de jaren heen zijn er zoveel mensen iets te eten komen halen, daardoor ken ik veel mensen", lacht Ahmed.

Dochter Leila bevestigt dat hij een bekende Alkmaarder is geworden door de jaren heen. "Loop maar een rondje met hem door de stad en iedereen spreekt hem aan."

Grote eer

Het luiden van de kaasbel is een voorrecht en voorbehouden aan bekende Nederlanders of relaties van de gemeente Alkmaar. Politicus Victor Kloos droeg Ahmed voor als belluider. "Ahmed is een bijzonder sympathieke man. Iedereen die nog vol energie uit de kroeg rolde, kwam bij hem tot rust", vertelt Kloos.

Ahmed werd dinsdagavond door de gemeente in het zonnetje gezet en genoot daar zichtbaar van. "Het is niet met woorden te omschrijven. Ik ben erg dankbaar", besluit hij.