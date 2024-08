Florian (22) leefde jaren in armoede, nu heeft hij een winkel voor de kleine portemonnee

Sociale plek

Het initiatief wordt in de buurt gewaardeerd. "We krijgen echt goede reacties, zoals: 'Eindelijk weer een betaalbare winkel'", zegt Arvid. "Dat is fantastisch, daar doen we het voor", voegen ze in koor toe.

Daarnaast vervullen ze een belangrijke sociale rol in de omgeving. "Er zijn veel eenzame ouderen", zegt Florian. "Zij kunnen bij ons terecht voor een kop koffie en een gezellig gesprek. Op woensdag zijn we zelfs 'speelgoeddokter'. Dan kunnen kinderen met hun kapotte speelgoed of knuffels langskomen, dat wij repareren in onze doktersoutfit."

Daarmee spelen ze zoveel mogelijk in op de behoeften van de wijk om een sociale plek te zijn, zoals voorheen Foto Kiekie was. In de buurt wordt de winkel goed gevonden, maar ze hopen dat straks ook anderen hun weg naar hen weten te vinden. "Er zijn nog zoveel mensen die we kunnen helpen", zegt Ad.