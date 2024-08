Automobilist vlucht na ongeval op Haarlemse Heringaweg

Het ongeluk gebeurde rond 11.00 uur op de kruising van de Heringaweg met de Industrieweg. Het moet een flinke klap zijn geweest, gezien de schade aan de zwarte auto op de foto's. Het lijkt dat de wagen over de kop is geslagen.

Op de vlucht

De bestuurder van de zwarte auto is door ambulancepersoneel onderzocht, maar was ongedeerd. De andere automobilist sloeg na het ongeluk op de vlucht. De politie zoekt die bestuurder, die in een hoog model grijze auto reed. Het kenteken van die auto begint met 22DL. De wagen moet forse schade hebben aan de passagierskant.

De politie deed direct een oproep via Burgernet om uit te kijken naar die grijze auto. Later liet de politie weten dat het voertuig niet is aangetroffen in de omgeving en dat het onderzoek verder gaat.