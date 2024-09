Tweede kans na jeugd in de criminaliteit? Hilversumse ex-criminelen vertellen hun verhaal

Noah*, Sem* en Suheyl* hebben alle drie hun eigen verhaal, maar hebben één ding gemeen: ze hebben op jonge leeftijd een verkeerde keuze gemaakt. Dat heeft ervoor gezorgd dat hun leven er anders uitziet dan ze hadden gehoopt. Ieder gaat er op zijn eigen manier mee om, en vertelt over zijn toekomstbeeld.

Chakir (33) is jongerenwerker bij Versa Welzijn en helpt deze jongeren weer op het rechte pad te komen. Hij legt uit hoe hij zelf is begonnen met dit werk en wat hij allemaal meemaakt als jongerenwerker. Versa werkt samen met verschillende betrokken organisaties, zoals de politie. Linda van Kouwen is jeugdagent en legt uit hoe jongeren in de criminaliteit terechtkomen en wat hiervan de signalen zijn.

Driedelige serie

NH Gooi-verslaggever Mika Mulder sprak uitgebreid met meerdere jongens die al op jonge leeftijd het criminele pad bewandelden. Ze vertellen openhartig hoe het nu met ze gaat en wat ze verwachten van hun toekomst.

Daarnaast spreekt ze met betrokken instanties, die er alles aan doen om de jongeren hun tweede kans te geven.

*De namen van de jongeren zijn gefingeerd. Hun echte namen zijn bekend bij de redactie.