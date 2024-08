Amstelveense topbadmintonner Tabeling gaat toch nog even door, met Deense partner

Dat meldt de badmintonbond.

Tabeling speelde jarenlang samen met Selena Piek uit Blaricum. De twee wonnen goud op de Europese Spelen in 2023 en bezetten enige tijd de achtste plek van de wereldranglijst. Een paar weken geleden waren ze nog actief op de Olympische Spelen in Parijs, waar ze geen potten konden breken.

Partner Bøje geschorst

Eigenlijk wilde Tabeling zijn racket na de Olympische Spelen aan de wilgen hangen, maar toen was daar ineens een telefoontje uit Denemarken. Of hij tijdelijk een duo wilde vormen met Alexandra Bøje, omdat haar reguliere partner Mathias Christiansen een schorsing boven het hoofd hangt.

Christiansen zou fouten hebben gemaakt bij het rapporteren van zijn verblijfplaatsen. Topsporters moeten vaak doorgeven waar ze zijn, om zo ook onverwachte dopingtesten buiten wedstrijden om mogelijk te maken.

'Zelf ook beetje verbaasd'

"Ik ben zelf ook nog een beetje verbaasd over deze nieuwe partnership, omdat ik echt dacht mijn laatste toernooien gespeeld te hebben. Desondanks heb ik er veel zin in en ben ik heel benieuwd hoe het gaat zijn op de baan met Alexandra!"

Tabeling en Bøje spelen waarschijnlijk hun eerste toernooi als duo in oktober in Finland. Van 8 tot 13 oktober staat daar het Arctic Open op het programma. Zodra de schorsing van Christiansen is verlopen - vermoedelijk na een jaar - gaat Bøje weer verder met hem.

Piek bouwt carrière af

Na de laatste (gewonnen) groepswedstrijd van Tabeling en Piek in Parijs maakte Piek ook bekend haar carrière langzaam af te bouwen. "Als ik direct stop, word ik echt moddervet. Ik hoop daarna iets te vinden waar ik net zoveel passie voor heb als voor badminton, maar dat wordt lastig, denk ik."