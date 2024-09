Hilversummer Chris bouwt op vliegveld Teuge verder aan zijn bijzondere vliegtuig

Chris Rijff begon zijn avontuur in een kleine loods op de duurzame broedplaats Vonk in de Wijk in Hilversum, waar hij werkte aan de Cormorant SEAplane. Wat als een hobbyproject begon, groeide uit tot een serieus luchtvaartinitiatief.

De Cormorant SEAplane is een uniek elektrisch en amfibisch vliegtuig, grotendeels gebouwd van hout. Het toestel is ontworpen voor diverse toepassingen, zoals een luchtambulance of vrachtvliegtuig met ruimte voor acht passagiers. Vooral in eilandrijke gebieden zou dit type vliegtuig van grote waarde kunnen zijn voor efficiënt vervoer.

Twee miljoen euro

Maar uiteindelijk ontgroeide Chris de loods. Dus 'vloog' hij een half jaar geleden uit naar vliegveld Teuge in de provincie Gelderland. Specifiek in de hangar E-Deck. Daar is namelijk een elektrische vliegschool gevestigd en moet veel kennis en netwerkmogelijkheden voor het oprapen liggen. "Je zit dichter op het vuur", vertelt Chris.

Via dit netwerk hoopt Chris ook om het benodigde bedrag voor een werkzaam prototype binnen te harken. Het gaat om het 'bescheiden' bedrag van zo'n twee miljoen euro. "In de vliegtuigwereld is dit peanuts." Als alles meezit moet het werkzame prototype over een jaar klaar zijn.