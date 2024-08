Haarlemse priktent in opbouw: volgende maand start nieuwe ronde coronavaccinaties

Menig Haarlemmer heeft afgelopen jaar een prik tegen corona gekregen in de tent op het parkeerterrein naast de Kennemer Sporthal. Dit jaar wordt de priklocatie opgetuigd voor risicogroepen. Tussen 27 augustus en half oktober ontvangen mensen van 60 jaar en ouder een persoonlijke uitnodigingsbrief van het RIVM. De prikken worden vanaf 16 september gezet.

Vanaf 27 augustus afspraak maken

Mensen die nog geen zestig zijn maar wel binnen de doelgroep vallen (zoals mensen met een afweerstoornis of die jaarlijks de griepprik krijgen), ontvangen geen brief van het RIVM. Zij kunnen vanaf 27 augustus via planjeprik.nl bij de GGD een afspraak maken.

Naast de vertrouwde locatie in Haarlem, opent GGD Kennemerland dit jaar ook een priklocatie in Zandvoort. Zandvoorters moesten vorig jaar nog hun prik in Haarlem halen. “Dat was misschien ook een reden waarom de vaccinatiegraad daar wat achter bleef”, liet een woordvoerder van GGD Kennemerland eerder al weten.