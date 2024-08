Woning in Amsterdam beschoten, ook exposief afgegaan

Rond 02.30 uur kreeg de politie meerdere meldingen binnen van mensen die wakker waren geworden door een harde knal. Bij de plek waar het explosief afging, zag de politie dat de gevel van een woning flink was beschadigd. Maar ook waren er meerdere kogelgaten te zien en lagen er hulzen op straat.

Bovendien werd er dus nog een explosief gevonden dat nog niet was afgegaan. Vanwege het onderzoek van de EOD was een deel van de Sloterweg enige tijd afgesloten. In de omgeving van de incidenten is gezocht naar verdachten, maar zonder resultaat. De recherche is een onderzoek gestart.