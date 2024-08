112-blog | Hulpdiensten rukken uit voor verwarde man in water Zaandam • Brand naast flat aan Anne Franklaan Purmerend

40 minuten geleden

Aan de Anne Franklaan in Purmerend werd rond 22.00 uur brand gemeld naast een flat. Afval dat tegen de flat aan lag was in de fik gevlogen. De veiligheidsregio meldt via X dat rook het trappenhuis binnendrong.

De brand was volgens de veiligheidsregio snel geblust en de brandweer heeft daarna het trappenhuis geventileerd. Wanneer dit is afgerond, wordt het gebouw overgedragen aan de woningbouwcorporatie. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.