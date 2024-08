112-blog | Grote brand op terrein kernreactor Petten • Automobilist rijdt door na botsing Haarlem

13.31 uur

Op het terrein waar ook de kernreactor van Petten is gevestigd, is aan het begin van de middag brand uitgebroken in het bedrijfsrestaurant. Omdat er sprake was van veel rook, riep de brandweer omwonenden op om ramen en deuren dicht te houden. De brand was binnen een uur onder controle en niemand raakte gewond.