112-blog | Bejaarde man (76) op klaarlichte dag beroofd in Zwanenburgs park • Vrouw (37) overleden na mogelijk misdrijf in woning Amsterdam-West, man aangehouden

43 minuten geleden

Een 37-jarige vrouw is zondag overleden nadat ze vrijdagavond in haar woning in de Chasséstraat in Amsterdam-West zwaargewond raakte bij een mogelijk misdrijf. In de woning waren op het moment van het incident ook een 27-jarige man en een jong kind aanwezig. Deze man is aangehouden. Het hele verhaal over de steekpartij en de aanhouding lees je hier.