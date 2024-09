Noah (19) dealde als puber cocaïne op straat, nu grijpt hij zijn tweede kans op een beter leven

De jonge Noah, Sem en Husseyn zijn zeker niet de enige jongeren die al jong in de criminaliteit belanden. Uit de meest recente jeugdmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt naar voren dat zo'n twee procent van de Hilversumse jongeren tussen de 12 en 25 jaar verwacht werd van een misdrijf. Dat aantal stijgt.

"Coke is makkelijk te regelen, gewoon via via. Zodra je het hebt, kan je meteen beginnen", aldus de negentienjarige Noah. Hij was nog geen veertien jaar oud toen hij te maken kreeg met criminaliteit. Waar het voor hem begon als kattenkwaad, groeide dit uit tot serieuze daden.

De namen van deze jongens zijn gefingeerd. Hun echte namen zijn bekend bij de redactie.