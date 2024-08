Schietpartij in Holendrecht: man geraakt, twee anderen gewond door rondvliegend glas

Het incident gebeurde rond 22.30 uur. Omstanders hoorden meerdere schoten en belden de politie. Die trof ter plaatse de gewonde man aan. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. De twee anderen die gewond raakten zijn ter plekke gecontroleerd in een ambulance, zij hoefden niet naar het ziekenhuis.

Op de plaats van de schietpartij vond de politie meerdere hulzen. In de omgeving is nog gezocht naar verdachten, maar die zijn niet gevonden. De recherche heeft de schietpartij in onderzoek.