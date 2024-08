Naarder zorgcentrum onder toezicht inspectie na ernstige misstanden op andere locatie

De Amersfoortse locatie werd eerder deze zomer op last van de inspectie gesloten nadat er afgelopen voorjaar zware misstanden werden gezien. De controleurs zagen een 'sterk vervuilde locatie met hoge gezondheidsrisico's'.

Zo rook volgens de inspectie de hele locatie naar urine en ontlasting. De inspectie trof op banken in de woonkamer, lichtknopjes en op de muren poepresten aan. Ook hadden de bewoners op de dag van de controle om 09.45 uur nog niets gegeten en nog geen medicijnen gekregen. In kamers van bewoners lagen opgestapelde vuilniszakken en beschimmelde etensresten.

Naarder locatie en thuiszorg onder de loep

Zorgcentrum Rayan heeft een tweede locatie, aan De Schout in Naarden. Een woordvoerder laat weten dat ook die locatie de komende tijd onder de loep genomen wordt. In Naarden biedt zorgcentrum Rayan ook 'cultuurdiverse verpleeghuiszorg' voor ouderen met een migratie-achtergrond.

Of er in Naarden ook sprake is van misstanden is niet bekend. "Dat is iets wat we nu bekijken en in ieder geval ook in de gaten houden", aldus de woordvoerder. Naast de Naarder zorglocatie gaat de toezichthouder ook de thuiszorg van het overkoepelende bedrijf L Zorg in 't Gooi en Flevoland scherper controleren.

Ook de bedrijfsorganisatie van Rayan wordt onderzocht. Zo waren tijdens de inspectie in Amersfoort eerder dit jaar ook de FIOD en de Arbeidsinspectie aanwezig.

Eerder negatief in het nieuws

Het gaat al langer mis op de locatie van zorgcentrum Rayan in Amersfoort. Begin vorig jaar stapten ex-medewerkers en familieleden al naar het televisieprogramma 'Boos' omdat er sprake zou zijn van vieze kamers en slechte zorg. De inspectie bekeek het zorgcentrum toen ook en stuitte niet op misstanden, maar zag deze nu dus wel.

Het Amersfoortse zorgcentrum is inmiddels op last van de inspectie gesloten. De ouderen zijn op een andere plek bij een andere zorgaanbieder ondergebracht.