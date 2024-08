Komende dagen veel wind, morgen code geel

Vandaag klaart de lucht in de loop van middag op en gaat de zon schijnen. Vanavond kan er door bewolking plaatselijk wat regen vallen. Het wordt maximaal 22 graden.

Wel gaat het vandaag al flink waaien, met een zuidwesten wind van windkracht 6 op het IJsselmeer en in de kustgebieden.

Die wind neemt morgen alleen maar toe, met in de middag een voorspelde windkracht 8. Het KNMI waarschuwt vanwege zware windstoten van zo'n 80 kilometer voor code geel. Her en der kan een bui vallen en het wordt maximaal 22 graden.

Formule 1

Voor de gespannen Formule 1-bezoekers die zich afvragen of ze aankomend weekend een poncho moeten meenemen: Visser voorspelt een prima raceweekend. Zaterdag neemt de wind af en wordt het een zonnige dag met zo'n 25 graden. Op zondag kan er een enkele bui vallen in de ochtend, maar in de middag blijven de tribunes in Zandvoort droog.

Volgende week kan de zwembroek weer uit de wasmand, want dan keert de zomer terug.