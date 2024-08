Zandvoort weer hermetisch afgesloten: hoe kom je er nu het snelst?

Op de fiets

Als het weer het toelaat is de fiets een prima optie om bij het circuit te komen. Woon je niet in de buurt? Dan kan je gebruik maken van een speciale Park + Bike regeling, waarbij je je auto op een parkeerterrein in de buurt neerzet, en je vervolgens met de fiets de weg naar het circuit vervolgt. Bijkomend voordeel is dat je bij die zogenoemde 'hubs' ook een fiets kan huren, als die niet in de auto past. Een plekje reserveren kan via de website van de Dutch GP.

Rondom het circuit zijn meerdere stallingen voor fietsen, op maximaal een kwartier loopafstand. Die stallingen zijn gratis, en worden tijdens de GP bewaakt.

Met de taxi?

Haarlemse taxichauffeurs hebben toestemming gekregen om aan de rand van het dorp racefanaten op te pikken. Let wel op: afzetten is absoluut niet toegestaan. Op de heenweg zal je op een andere manier moeten reizen.

Voor het raceweekend is er een speciale prijslijst afgesproken, waardoor bezoekers niet voor onverwachtse kosten komen te staan. Er is buiten het dorp een bufferzone voor wachtende taxi's, en pas als een van de taxi's de standplaats in het dorp verlaat, wordt er weer een nieuwe toegelaten. Dit om drukte te voorkomen.