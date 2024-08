'Amsterdammers in België klemgereden omdat ze dezelfde route als prinses Amalia reden'

Dat schrijft Het Parool. Op een filmpje op de website van het Vlaamse HLN is te zien hoe een van de inzittenden door de politie wordt gedwongen om uit de auto te stappen. "Handen omhoog", wordt er geschreeuwd. Onder schot moet de man vervolgens op zijn knieën gaan zitten. "Voeten gekruist, handen op uw hoofd", is te horen. Op het filmpje is ook te zien hoe een andere man op z'n knieën wordt gedwongen terwijl hij meerdere wapens op zich heeft gericht.

Impact is groot

De Amsterdammers werden vervolgens een uur lang in een politiebusje verhoord, zegt de advocaat van Piqué, Vito Shukrula, tegen de krant. Tijdens het verhoor werd volgens Shukrula duidelijk wat eraan de hand was. De Nederlandse veiligheidsdienst zou de Belgische politie hebben ingelicht dat een auto exact dezelfde route reed als een auto waar prinses Amalia inzat. Toen duidelijk werd dat het om een misverstand ging, werden de Amsterdammers weer vrijgelaten.

Volgens Shukrula is de impact van het incident groot, onder meer omdat ze van dichtbij onder schot werden gehouden. Het Parool schrijft dat de Amsterdammers het gevoel hebben dat hun huidskleur een grote rol heeft gespeeld bij het incident en dat er sprake was van etnisch profileren. Shukrula bespreekt met zijn cliënten of er nog juridische stappen worden ondernomen.