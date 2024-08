Negen dagen non-stop radio: Tygo (21) breekt wereldrecord officieus

De negen dagen durende show bevatte veel muziek en bijzondere gasten. Zo kwamen Giel Beelen, burgemeester Jan de Boer, zangeres Dyde, en Kamerlid Harmen Krul langs, meldt Regio Noordkop.

Officieus

Het record is niet officieel. Zo was het vooraf niet aangemeld bij Guinness World Records. Ook speelde Tygo weleens drie liedjes achter elkaar, in plaats van de (voor een officieel record) maximaal toegestane twee nummers.

Dat maakte de vreugde bij de jonge dj er niet minder om. Na het behalen van de eindstreep werd in de studio confetti afgeschoten. Buiten de studio was vuurwerk.

NH maakte eerder onderstaande video over de recordpoging van Tygo