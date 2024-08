Kapotte kunstpaarden verdwijnen uit Alkmaar: "Weggegooid geld"

"Een sof, en dan druk ik me nog zachtjes uit", reageert VVD-fractievoorzitter John van der Rhee. Al bij aanvang van het project was de partij kritisch. "Wij hebben toen opgevraagd wat dit kost, en dat is 16.000 euro per paard. Geld dat na acht jaar wordt weggegooid. En kijk ook naar de vernielingen er van: als je kunst in de openbare ruimte zet, doe het dan goed."

Inspraak over buitenkunst

Dit paardenproject moet volgens Van der Rhee de ogen openen. "Niet iedereen was zonder meer gelukkig met dit project. Dan heb ik het over inwoners die dit zonder inspraak voor hun deur kregen. Kunst moet je niet van bovenaf opleggen. Ik ben kritisch over óf en wát ervoor in de plaats komt."

Het lot van het beschadigde kunstpaard in Stompetoren was al eerder beslecht en dat geldt ook voor het paard in Heiloo bij Willibrordus. Die laatste verdween tot ongenoegen van kunstenaar Rob Scholte. Hij kreeg het paard terug; er bleek al langer ruzie over het onderhoud.

Omstreden Egmonds paard

En het 'beroemdste' paard van de kunstroute is toch wel die ene van Egmond aan Zee. Het 'witte paard met blauw hondje' werd veelvuldig beklad, vernield en zelfs op Marktplaats aangeboden. Ook het 'hufterproof' maken hield vandalen niet tegen.

Duidelijk was dat het paard op die plek ongewenst was. Uiteindelijk koos de gemeente eieren voor z'n geld: het beest staat nu tussen levensechte soortgenoten in Egmond aan den Hoef. "Deze blijft. Het is voor de verplaatsing nog helemaal opgeknapt, dus kan nog jaren mee", aldus een gemeentewoordvoerder.

Wat er uiteindelijk met de verwijderde Alkmaarse paarden gaat gebeuren? "De kunstenaar kan er aanspraak op maken, verder niemand. Als dat niet gebeurt, worden de paarden vernietigd", aldus een woordvoerder van de gemeente Alkmaar.