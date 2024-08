Voetbalclub Terrasvogels verandert in Formule 1-camping

"Ze kunnen kiezen uit verschillende arrangementen", vertelt Mats Mul, een van de mensen achter de camping. "Een heel eenvoudig arrangement, dan heb je gewoon een tentje maar ook complete luxe. Een volledig ingerichte tipi met opgemaakte bedden en al, er is voor elk wat wils."

Sfeer

Naast slapen kun je op de camping in Santpoort ook eten. Er wordt gekookt, er is een tap en 's morgens wordt er voor iedereen een eitje gebakken. Verder is alles wat er op het circuit een paar kilometer verderop gebeurt te volgen op grote schermen in de centrale tent waar ook het buffet is. Verder wordt er gezorgd voor live muziek. "Eigenlijk hoeven ze de camping niet af", zegt Mul met een lach, "het is hier leuker dan op dat tochtige, drukke circuit."