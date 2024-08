Gewonde bij kettingbotsing vlak voor IJtunnel in Noord

Het ongeluk gebeurde vanmiddag iets voor 15.00 uur. De drie auto's kwamen met elkaar in botsing op de S116 richting het centrum, ter hoogte van de afslag naar metrostation Noorderpark.

Wat er precies gebeurd is wordt onderzocht, maar op foto's is te zien dat er meerdere voertuigen schade hebben en dat deze verspreid over de driebaansweg staan. Het verkeer richting de IJ-tunnel werd langs het incident geleid via de derde, nog open rijbaan.

De gewonde is ter controle meegenomen naar het ziekenhuis. Inmiddels zijn alle rijbanen weer open.