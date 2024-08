Bouw grote club Halvemaansteeg na 10 jaar procederen begonnen: "Volgend jaar café al open"

Toch heeft hij bijna tien jaar lang een juridische strijd gevoerd om te kunnen beginnen met de bouw. "Ik vind het belangrijk dat het er nu echt komt." Volgens Kleiss is nachtcultuur essentieel voor een stad. "Maar zeker voor Amsterdam. We hebben een roemrucht nachtverleden en zijn zogenaamd de stad van de vrijheid." Hij vindt daarnaast dat vernieuwing in de nachtcultuur belangrijk is.

"Vernieuwing is er eigenlijk niet meer, of nauwelijks. Er zijn natuurlijk wel hele leuke collega's die mooie dingen doen, maar het is heel moeilijk. Dat komt doordat het beleid is geweest om al die nachtcultuur naar de randen van de stad te verplaatsen, waar ze in een tijdelijk gebouw komen."