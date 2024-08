Voorwaardelijke celstraf van drie maanden voor Hilversummer die politieagent mishandelde

Twee weken geleden was de rechtszaak. De verdachte vertelde daar dat hij erg bang was dat hij - door het conflict met zijn ex - zijn dochter nooit meer zou zien en dat hij daarom zijn emoties niet meer onder controle had. Ook het slachtoffer was aanwezig: hij zei dat zijn gebit een jaar na de mishandeling nog steeds niet volledig hersteld is. Ook duurde het maanden voordat hij zich weer veilig genoeg voelde om zijn werk te doen.

Orde en vrede

De rechter oordeelt vandaag dat zij het de verdachte kwalijk neemt dat 'hij zijn opgelopen spanningen emoties, ontstaan in de relationele sfeer, niet onder controle heeft kunnen brengen en dat twee politieagenten daarvan de dupe zijn geworden'. "Zij kwamen slechts om de orde en vrede te bewaren, ook in het belang van de verdachte", klinkt het.

Hij krijgt daarom een voorwaardelijke gevangenisstraf van 94 dagen opgelegd. 4 dagen heeft hij al in voorarrest gezeten. De andere 90 dagen hoeft hij alleen de cel in als hij zich niet aan een aantal regels houdt. Zo mag hij zich de komende twee jaar niet schuldig maken aan een strafbaar feit.

Een andere regel is dat hij een training moet volgen om zijn agressie onder controle te houden. Verder moet de verdachte ruim 19.000 euro betalen aan het slachtoffer. Een groot deel daarvan moest de agent betalen aan het herstel van zijn gebit.

Het is niet duidelijk of justitie of de verdachte in hoger beroep gaat.