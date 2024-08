Mogelijk tóch viskraam op Heemskerkse Feestweek

Nieuwe locatie

Zonneveld vond een nieuwe locatie tegenover makelaar Brantjes. "Het is nog steeds in het centrum, tussen horeca Brafoer en Meesters en Juffen, en ligt op de route. Dus het lijkt me een prima plek."

Desondanks zag de vertrouwde visboer Jan Drum af van het aanbod om op de nieuwe locatie te staan. "Hij had te weinig tijd om alles geregeld te krijgen met zijn personeel. Gelukkig heb ik Spakenburger Bram van der Ploeg bereid gevonden om de uitdaging aan te gaan", vertelt Zonneveld.

Samen met de horecaondernemers en de visboer is hij om te tafel gegaan om het één en ander kort te sluiten. "Iedereen is in zee, maar we moeten nog afwachten of de gemeente de aangevraagde vergunning goedkeurt. Anders vissen we alsnog achter het net", vult hij aan.