Alkmaarders redden op het nippertje geschonken straatlantaarns

"Ik begreep van die buurtregisseur dat het vervangen met duurzaamheid en zuinigere led-verlichting te maken heeft", vertelt Gerard verder. "Het is in mijn ogen een totale mis-coördinatie. Het is bovendien raar dat je iets cadeau geeft en dan wegsloopt: een aanfluiting."

"Uiteindelijk hebben ze onze oude paal weer teruggezet, maar of dat zo blijft, is de vraag. De buurtregisseur zei me dat het onderwerp is 'opgeschaald', en dat het bij de wethouder ligt of de gemeenteraad. Tot het besproken is, gebeurt er niks is ons beloofd."

De Vogelezangers zouden het vreselijk zonde vinden als er iets moderns voor terugkomt. "In het centrum hebben ze nu duurzame nieuwe oude lantaarns. Van die zwarte, ook sierlijk. Die zouden hier prima passen als onze niet aangepast kunnen worden", besluit Gerard. "Weet je, als we niks hadden gedaan waren ze gewoon weggeweest."

Reactie gemeente

De gemeente laat weten dat de lantaarns inderdaad weggehaald werden vanwege het verduurzamen van de verlichting, maar dat ze terug zijn geplaatst omdat het een gift was. Of ze blijven staan, is niet zeker. "Misschien zijn er andere mogelijkheden, zoals deze armaturen zelf verduurzamen. Dit willen we goed onderzoeken", aldus de gemeente. "Als er andere plannen zijn, bespreken we dat met de bewoners."