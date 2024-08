Megafan Jasmijn betaalt peperduur ticket en wordt toegezongen door Justin Timberlake

Jasmijn was afgelopen donderdag bij het eerste concert van Justin Timberlake. Drie avonden lang stond hij in de ZiggoDome met de Forget Tomorrow Tour. Tijdens het nummer "Flame" kwam Timberlake naar Jasmijn toegesprongen om het lied speciaal voor haar te zingen. "Mensen zeggen: trouwen, kinderen krijgen. Dat hoeft van mij allemaal niet meer, ik heb mijn mooiste moment gehad", zegt Jasmijn over dit bijzondere moment.

Donaties

Voor haar verjaardag wilde Jasmijn één ding, namelijk een bijdrage om een VIP-Barstool-ticket te kopen van haar favoriete artiest. Dit ticket kostte 1020 euro. Binnen een paar uur had ze meer dan 99 donaties en genoeg geld om het ticket te bemachtigen. Zoveel bijdrages had ze niet verwacht. "Ik dacht op het moment dat ik de tickets kocht dat dit de beste dag van mijn leven was, maar de beste dag was natuurlijk die donderdag. Ik kan het niet eens beschrijven, zo blij ben ik."

Grote crush

De Alkmaarse deed er tijdens de show alles aan om de aandacht te trekken van Timberlake. Ze stond in het VIP-vak met een bord: "If you give me the Flame jump I'll get this tattoo". Uiteindelijk heeft dit bord geholpen en ervoor gezorgd dat Jesse oog in oog stond met haar held. Belofte maakt schuld en de volgende ochtend zet ze gelijk de Flame-tattoo.

Na dit concert heeft ze de smaak te pakken en gaat ze nog drie keer naar de show van Timberlake. Dat Jasmijn een mega fan is, is rotsvast, maar niet alleen dat: "Geen kleine crush, maar echt een grote."