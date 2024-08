Schade loopt op na aangestoken brand in de Mare: "Maar we zijn net een dorp en steunen elkaar"

Vrijdagavond om 19.15 uur breekt er brand uit in winkelcentrum De Mare in Alkmaar. Twee meisjes van 12 en 14 worden even later op een steenworp afstand aangehouden op verdenking van brandstichting.

Ondernemers zeggen nu dat ze de meiden herkennen van de beelden die rondgingen na de arrestaties; ze zouden vaker rondhangen in het winkelcentrum en daar de dag van de grote brand een aansteker hebben willen kopen.

Telefoons in beslag genomen

De grote schoonmaak is daags na de brand in volle gang bij de getroffen ondernemers. Kledingwinkel Kik brandde volledig af en is helemaal dichtgetimmerd. En ook de naastgelegen panden hebben schade.

Tegen de muur van Brasserie de Mare richt een schoonmaker een hogedrukspuit. Het echoot door het winkelcentrum. "Het werd een zonnig weekend, dus ik had flink ingekocht", vertelt eigenaar Lesley Molema.

Sinds vrijdag is hij niet meer open geweest, vertelt hij in onderstaande reportage.