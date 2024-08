Jeremain Lens gaat voetballen bij vierdeklasser Real Sranang in Oost

Lens maakte aan het einde van vorig seizoen bekend dat hij een punt had gezet achter zijn profcarrière. Die carrière begon in Nederland bij AZ, NEC en PSV.

Na een overstap naar Dynamo Kiev in Oekraïne zou de geboren Amsterdammer ook nog op het hoogste niveau van Engeland en Turkije spelen. De laatste twee seizoenen speelde hij op het derde niveau van Frankrijk bij FC Versailles.

Boost

Nu gaat Lens dus op het sportpark aan de Radioweg voetballen. "Een enorme boost voor de club", zegt voorzitter Jerrel Linger. "Geweldig, we merken het nu al aan alle publiciteit die erbij komt kijken." Volgens Linger hebben de eerste tv-ploegen zich al gemeld om het thuisdebuut van de aanvaller vast te leggen.

Real Sranang werd in 1960 opgericht door de eerste generatie Surinaamse Nederlanders. Veel profvoetballers met Surinaamse roots hebben daardoor een connectie met de club. De vaders van Frank Rijkaard, Ruud Gullit en Urby Emanuelson waren er bijvoorbeeld lid.

"En ook veel familie van Lens heeft hier gespeeld", zegt Linger. "Dus Jeremain loopt hier zelf ook al jaren rond. Hij heeft ook wel eens bij ons meegetraind als hij even zonder club zat."

Niet naar het veteranenteam

Volgens Linger was er al langere tijd sprake van dat Lens bij Sranang zou komen voetballen. "We hadden het er al over toen hij nog in Turkije speelde, maar na die periode wilde hij eerst nog twee jaar in Frankrijk voetballen."

"Toen hij bij ons kwam, wilde hij eigenlijk in het veteranenteam gaan spelen. Maar dat leek ons een minder goed idee", lacht Linger. "In het eerste kan hij nog makkelijk mee."

Promotie

Lens wordt bij Sranang ploeggenoten met Leroy George (37), oud-speler van onder meer FC Utrecht en NEC. Danzell Gravenberch (30) wordt trainer van het gezelschap. De oud-Ajacied is dit seizoen ook nog actief als spits bij FC Den Bosch.

Met die impuls hoopt Real Sranang dit seizoen naar de derde klasse te promoveren. Die droom ging vorig jaar nog in rook op toen de club in de nacompetitie werd uitgeschakeld door VVC uit Nieuw-Vennep.