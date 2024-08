Amsterdamse studenten verbreken driemaal wereldrecord tijdens Aeolus Race

Het idee van de race is dat studenten in teamverband een kar bouwen met innovatieve onderdelen, die tegen de wind in rijdt. En wie het snelst is, wint de innovatieprijs.

"We hebben een baan van 500 meter lang met een start en een finish, dan weten we hoe lang het karretje erover doet", legt Verhoef uit. "Maar we meten ook op drie plekken de windsnelheid. En die verhouding tussen de wind en de windsnelheid bepaalt eigenlijk hoe snel de kar tegen de wind in gaat."

Driemaal wereldrecord

De snelheid van de kar wordt uitgedrukt in meters per seconden en de windsnelheid ook, zegt Verhoef. "Dan delen we twee eenheden met elkaar en dan krijg je een percentage." Het wereldrecord van de Hogeschool van Amsterdam begon gisteren met 114 procent. "Nu heeft Amsterdam het verbeterd naar 115,39 procent." En later vandaag behaalde de Amsterdammers opnieuw een record van 117 procent.

De concurrerende teams van verschillende hogescholen en universiteiten kwamen vanuit de hele wereld om mee te racen in Den Helder. "We hebben een team uit Canada, Turkije, Denemarken, Duitsland, maar ook de Hogeschool van Amsterdam deed dus mee."

"Het waren echt bloedfanatieke teams. En als je bijvoorbeeld gisteren zag, toen Amsterdam het wereldrecord reed, dan gaan ze echt helemaal uit hun dak, dan staan ze hier op de dijk te dansen", aldus Verhoef.