Zien: superkraan bouwt aan grootste zoutdam ter wereld in IJmuiden

Vandaag is begonnen met het inhijsen van de wanden die uit vijf losse betonnen, tonnen zware elementen bestaan. Het werk is live te volgen via een webcam van Rijkswaterstaat.

Het weer

Als alles volgens plan verloopt, wordt het laatste stukje damwand volgende week dinsdag geplaatst. Dat plan kan dagelijks worden bijgesteld. Het werk is namelijk totaal afhankelijk van de weersomstandigheden. Iedere dag wordt op basis van beschikbare voorspellingen bekeken of er niet te veel wind staat. Ook zijn de waterstanden van belang. Als het heel hard zou gaan regenen moeten de spui-gemalen draaien en dat zou dan weer voor teveel stroming in het spuikanaal zorgen. Ook dan kan het precisiehijswerk niet doorgaan en wordt het werk tijdelijk stilgelegd.