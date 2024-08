Hilversumse bibliotheek bedreigd vanwege kindervoorleesmiddag door dragqueens

Initiaitiefnemer van de petitie is de uit Groningen afkomstige Karst Schaafsma. Hij wil dat het bestuur van de bibliotheek het evenement uit de programmering haalt. Bij de online petitie geeft hij aan 'het verdacht te vinden dat volwassen mannen verkleed als vrouw met kinderen in contact willen komen'. De Groninger is al meerdere petities is gestart waarin hij zich een felle tegenstander toont van dragqueens. Ook bij deze petitie krijgt hij enorme bijval.

Eerder vonden er dergelijke events plaats in Rotterdam en Leiden. In Leiden werd vorig jaar een noodverordening afgegeven door de burgemeester in het gebied rond dat evenement. Daar ontstonden ook protesten, maar ging het voorlezen en schminken wel gewoon door.

Burgemeester aanwezig als statement

De gemeente Hilversum verwijst voor een reactie door naar de organisatie van het overkoepelende festival Open035.

Volgens organisator Herman Dummer zijn bedreigingen 'een groot woord'. "Er komen uit een 'select gezelschap' bepaalde woorden, maar de veiligheid van dit evenement is absoluut gegarandeerd. Door alle betrokken instanties is nauw contact over de beveiliging. Burgemeester Gerhard van den Top zal als statement bij het voorlees en schminken van de kinderen zijn."