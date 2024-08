Hockeyclub De Kraaien mag na jarenlang juridisch gesteggel eindelijk velden aanleggen

Toch is het gesteggel over de club niet helemaal over. Dezelfde milieuorganisatie is tegen de bouw van het clubhuis. "Ik hoop dat ze de procedure voor het clubhuis gaat staken", benadrukt Wieringa hoopvol.

Kontackt Milieubeheer Zaanstreek (KMZ) is naar aanleiding van het nieuws om een reactie gevraagd. De organisatie was nog niet op de hoogte van het nieuws en daarom nog niet in de gelegenheid om een reactie te geven. Zodra de reactie wel binnen is, zal het artikel worden aangepast.