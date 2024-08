Waar komen al die spinnen vandaan?

Het voelt nog als hoogzomer, maar over tien dagen begint de meteorologische herfst al. Het is volgens spinnenexpert Henk Prins dus helemaal niet zo gek dat spinnen te zien zijn. Daarnaast is het een goed teken, want als er veel te zien zijn, betekent het dat er veel eten te vinden is.

Door recordtemperaturen en een extreem nat voorjaar viert de mug hoogtij. Voor ons heel vervelend, voor spinnen een feestmaal. "Ze vreten zich goed vol nu. Daarom zijn ze ook dik. Daarnaast maken ze op dit moment grotere webben, zodat ze meer eten kunnen vangen. Daardoor lijkt het ook alsof er meer zijn dan normaal", laat Prins weten.

Maar dat het er echt veel meer zijn dan andere jaren, verwacht Prins niet. "Ze laten zich nu opeens zien. De mannetjes zijn veel beweeglijker, omdat die nu op zoek gaan naar de vrouwtjes. Doordat ze meer lopen, kom je ze vaker tegen."

Je huis is nooit spinvrij, stelt Prins. Ze zitten er altijd, overal. Maar reden tot angst is er niet. Dat ze 'geen vlieg kwaad doen', klopt niet helemaal, maar wij hebben niks te vrezen. Ze vangen de muggen die wij zo irritant vinden. "Prachtige monstertjes."

Australische huisspin

Afgelopen week stonden de kranten vol met het nieuws dat een nieuwe spin zijn intrede heeft gedaan: de Australische huisspin. Zoals de naam doet vermoeden komt deze soort uit Australië, maar is die niet zo gevaarlijk als sommige soortgenoten die daar leven. De spin is niet gevaarlijk voor mensen. Toch vreest Prins het dier wel. "Hij hoort hier niet en ze vreten alles."

Over alle andere soorten is de spinnenexpert een stuk vriendelijker gestemd, en verzoekt mensen dan ook met klem ze niet dood te slaan, en ook niet op te zuigen. "Mensen zeggen dat ze er dan weer uit kruipen, maar spinnen overleven dat echt niet. Doe er een glas overheen, schuif er een papiertje onder en zet 'm buiten."

"En trouwens, voor wie bang is dat we acht spinnen per jaar eten terwijl we slapen: dat is de grootst mogelijke onzin. Spinnen kruipen echt niet in je mond, dat vinden ze helemaal niet lekker. Dan is dat ook weer de wereld uit."