Kermisbonden willen hardere aanpak reljongeren: "Ze krijgen een 'foeigesprek'"

"Laten we voorop stellen dat het merendeel van de kermissen gewoon prachtig en feestelijk verloopt", aldus Atze Lubach van kermisbond BOVAK. Hij vindt het onterecht dat de kermis de kop van Jut is, terwijl het probleem volgens hem in de hele maatschappij speelt. "Je ziet het ook bij het voetbal, in het openbaar vervoer en dus ook bij ons op de kermis. Het is voor die jongeren een ideale plek om onrust te stoken. Wij krijgen al heel veel op ons bordje wat betreft regelgeving en kunnen dit probleem niet alleen oplossen."

Knokken van alle tijden

Dat er geknokt wordt op de kermis is volgens Lubach van alle tijden. Toch is er wel het een en ander veranderd. Het zijn niet meer de jongeren van naburige dorpen die naar de kermis komen om te matten. Het is volgens hem meer een groepsding geworden: "Via sociale media spreken ze met elkaar af en binnen een mum van tijd staat er een gemaskerde groep voor je neus", zegt hij.

"Wat opvalt is dat ze erg jong zijn, tussen de twaalf en zestien jaar, en dat maakt het voor de politie ook lastig om ze aan te pakken. Ze gaan er aan de voorkant het politiebusje in en aan de achterkant weer uit. Ze krijgen een 'foeigesprek' en dat is het dan. Er moet veel harder gestraft worden. Zet ze maar een tijdje vast."

Dat gevoel van machteloosheid deelt Karin Blokker van de Nederlandse Kermisbond. Ze spreekt van een complex probleem. "Er wordt niet gehandhaafd en wij mogen het uitzoeken. Er ligt daar overigens ook een taak voor de ouders die niet meer weten waar hun kinderen uithangen. Wij moeten uiteindelijk beveiligers inhuren die we ook weer door moeten berekenen in de ritprijs. De goedwillende kermisbezoeker is uiteindelijk de dupe en dat is zeer triest."

