Kunstenaar maakt 24 meter lange muurschildering op Texel

De jurk

Sinds een tijdje ligt de 17e-eeuwse jurk uit het palmhoutwrak, die door duikers werd gevonden, tentoon in Kaap Skil. Deze vondst werd internationaal nieuws, en staat daarom ook centraal in het muurschilderij. "De kleuren zijn gebaseerd op de jurk. Dus ik heb een soort goudgeel gebruikt. overlopend in een soort flamingo roze", vertelt Sidney Waerts.

Bewoners en toeristen kwamen vaak nieuwsgierig bij Sidney langs, maar nu is het kunstwerk helemaal af. En ook voor langere duur, want de verf is ook tegen regen bestand. "Ik verwacht dat het een aantal jaar blijft zitten. Het is hele dure verf, kwaliteitsverf. Het is even afwachten wat de zeewind en het zeezout ermee doet, maar ik verwacht zeker vijf tot tien jaar."