'Politieagenten' plunderen rekening Uithoornse vrouw na babbeltruc

Het gaat om een bewoonster van de Jan van Galenlaan, laat een woordvoerder van de politie weten. De vrouw werd eerst gebeld, waarbij de oplichters zich voorstelden als politieagenten en in die hoedanigheid haar pincode ontfutselden.

Om vertrouwen te wekken, hadden de oplichters zich goed ingelezen en voorbereid, zo blijkt uit een Facebook-post van de politie. "Ze gebruikten bestaande namen van agenten", voegt een woordvoerder daaraan toe.

Verdachte vermomd op beeld bij geldautomaat

Als een van de verdachten later op de dag voor de deur staat, geeft de vrouw in goed vertrouwen haar betaalpas mee. Niet veel later wordt met die pas geld opgenomen, wat door een camera wordt vastgelegd. Maar omdat de pinner zichzelf goed had vermomd, schiet de politie weinig op met dat beeld.

De recherche heeft de zaak in onderzoek, maar is nog geen verdachten op het spoor. De man die bij de vrouw aan de deur kwam om haar pas op te halen is naar schatting tussen de 30 en 40 jaar oud. Voor welk bedrag de Uithoornse is gedupeerd, is niet bekend.

De politie waarschuwt inwoners geen persoonlijke gegevens te delen met onbekende bellers, ook niet als zij zeggen van de politie te zijn. "Ook komt de politie geen bankpassen, sieraden of andere (waardevolle) goederen bij u ophalen. Geef deze dan ook niet af."

Ook rondtrekkende bendes actief in de regio

De gemeente Uithoorn waarschuwde eerder deze maand al voor oplichtingspraktijken van 'rondtrekkende bendes'. Die zogenoemde Irish Travellers hadden toen in Ouder-Amstel en Amstelveen al meerdere mensen opgelicht. Ze stellen bijvoorbeeld voor je dakgoot te repareren, maar eisen na afloop plotseling een veel hoger bedrag dan wat vooraf is afgesproken.