Verhuizen naar het buitenland: Laarders emigreren het meest, Wijdemeerders blijven thuis

Ook bewoners van de gemeente Gooise Meren emigreren verhoudingsgewijs nog meer dan anderen: één op de 309 bewoners verhuisde afgelopen jaar naar het buitenland. Dat komt in absolute getallen neer op 195 mensen.

Bewoners van Wijdemeren zijn juist erg honkvast: slechts één op de 484 mensen vertrok naar het buitenland. Ook Hilversummers vertrekken niet zo vaak.

Naar het buitenland

Om een eerlijk beeld te geven van het aantal emigranten en immigranten is alleen gekeken naar mensen die in Nederland geboren zijn. Arbeidsmigranten en vluchtelingen zijn niet meegenomen in de cijfers.

Opvallend om te zien is dat steeds minder mensen er voor kiezen om te emigreren. Sinds 2014 neemt het aantal jaarlijks af, met de coronajaren als dieptepunt. Elk jaar emigreren landelijk gezien zo'n 43.000 mensen.

Bewonersaantallen nemen toe

Als je alles op één hoop gooit en kijkt naar het aantal mensen dat vanuit gemeentes vertrekt en dat vergelijkt met het aantal mensen dat juist vanuit het buitenland hier komt wonen, valt op dat het aantal nieuwe inwoners overal groter is dan het aantal vertrekkers. Een voorbeeld: Hilversum groeide afgelopen jaar met ruim duizend mensen.