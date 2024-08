Ajax huurt ervaren verdediger Daniele Rugani: "Ploeg beter in balans"

"Met Rugani halen wij een speler binnen die jarenlange ervaring heeft in een van de grootse Europese competities", zegt technisch directeur Alex Kroes op de website van Ajax. "Het is een intelligente, lange verdediger die sterk in de duels is. Zijn komst betekent een ervaringsimpuls voor onze selectie en relatief jonge achterhoede. Op deze manier komt de ploeg beter in balans."

Rugani maakt al sinds 2012 deel uit van Juventus. In 2015 debuteerde hij in het eerste elftal van De Oude Dame en bleef sindsdien eigendom van de Italiaanse topclub. In de tussentijd werd hij wel uitgeleend aan Stade Rennes en Cagliari.

De komst van Rugani, een landgenoot van Ajax-trainer Francesco Farioli, zat er al enkele dagen aan te komen. De verdediger was maandag al in Amsterdam om de transfer af te ronden en bezocht ook even het duel tussen Jong Ajax en MVV Maastricht.